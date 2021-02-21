Североморск, Мурманская область, , 03:39 — REGNUM На главной базе Северного флота (СФ) ВМФ России в городе Североморске 20 февраля был торжественно открыт памятный знак, посвящённый флотским спасателям. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

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Памятный знак установили возле здания музея управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР). Это массогабаритный макет спускаемого космического аппарата, который специалисты аварийно-спасательной службы СФ использовали для проведения тренировок по спасению приводнившихся космонавтов. На макете космического аппарата сверху помещён медный водолазный шлём от трёхболтового снаряжения. У его основания — якорь Холла.

Начальник УПАСР СФ капитан первого ранга Владимир Горбань, возглавивший торжественную церемонию, поздравил личный состав и ветеранов с наступающим 100-летием аварийно-спасательной службы СФ, пожелал морякам сохранения доблестных традиций и успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морской флот России в 2020 году провёл уже три комплексных учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке — на Северном, Тихоокеанском и Балтийском флотах.

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