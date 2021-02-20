Белгород, , 15:18 — REGNUM Имя Героя России Антона Копейкина присвоят одной из школ Белгорода. Семью офицера, который погиб при исполнении служебного долга, навестил врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе правительства региона.

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Врио главы области встретился с семьями Героев России в преддверии Дня защитника Отечества. Сотрудник Центра специального назначения ФСБ РФ Антон Копейкин погиб в 2020 году в ходе спецоперации по борьбе с международным терроризмом. Ему было 43 года, звание Героя РФ офицеру присвоено посмертно.

«В планах у нас (с мэром проговорили) — установить бюст вашему сыну. И сейчас есть такая инициатива от школы, в которой он учился, — присвоить учебному заведению его имя, если вы не возражаете. Ну, и если есть какие-то вопросы, мы готовы в любое время дня и ночи решить их, сделать всё, что в наших силах», — обратился к родителям героя Вячеслав Гладков.

Побывал врио губернатора в гостях и у семьи Героя России Владимира Бурцева. Он служил в правоохранительных органах с 1986 года, многократно бывал в командировках в «горячих» точках. Звание Героя РФ офицеру было присвоено в 1997 году, погиб полковник в 2000 году.