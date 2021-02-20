Кемерово, , 13:22 — REGNUM В Кузбассе в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Мемориалу Славы воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Церемония состоялась сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В мероприятии участвовали губернатор Сергей Цивилёв, заместитель председателя парламента Юрий Скворцов, председатель комитета по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Владимир Вильчиков, председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Анастасия Панькова, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Парламента Кузбасса Николай Мухин, депутаты Василий Борисов, Радомир Ибрагимов, Игорь Кошелев.

«Возложение цветов — дань памяти нашим защитникам, павшим за Родину, за наш мир и покой, — отметила Анастасия Панькова. — Слезы невольно наворачиваются на глаза, мы преклоняем голову перед их героизмом и мужеством. Наш святой долг сегодня — поддержать тех фронтовиков, которым посчастливилось дожить до наших дней».