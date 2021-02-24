Челябинск, , 05:36 — REGNUM В Челябинской области ветеран Абрам Каплан удостоился государственной награды «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации». Её вручил ему губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

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Абрам Каплан стал первый жителей региона, получившим эту награду. В качестве пожарного он прошёл весь путь — от рядового до руководителя. После 40 лет работы на передовой он перешёл на работу методистом, на Пожарно-техническую выставку Челябинской области, и трудится там уже 34 года.

Отметим, Каплан родился в 1929 году в Брянске. В годы Великой Отечественной войны войны его с сестрой и матерью эвакуировали в Челябинск. В пожарной охране он работает с 1947 года.