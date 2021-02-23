Москва, , 20:31 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко с Днём защитника Отечества. Об этом 23 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Сегодня Игнату Сергеевичу (Артёменко) привезли поздравление от Сергея Лаврова. Подпись там одна, а с ней — много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД России отметила, что часто рассказывает на брифингах о шагах, которые внешнеполитическое ведомство предпринимает для недопущения искажения истории, осквернения памятников и памяти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогер Алексей Навальный оставил оскорбительные, подрывающие репутацию Артёменко комментарии под роликом, в котором ветеран Великой Отечественной войны выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию РФ.

Из-за плохого самочувствия Артёменко отказался лично участвовать в судебном процессе над блогером из-за оскорблений в свой адрес.

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