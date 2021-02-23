Москва, , 09:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. Поздравление главы государства размещено сегодня, 23 февраля, на официальном сайте президента РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защитника Отечества в России — все новости»

По словам Путина, День защитника Отечества в России — это символ мужества и преданности Отечеству. Данный праздник отмечается народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России.

«И конечно, самые тёплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение живущих граждан России помнит заветы предков и помнит подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимая на себя самые жестокие удары врагов.

«Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надёжными защитниками — армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же важной и востребованной», — сказал российский лидер.

Все граждане России несут ответственность за свое Отечество, за его успешное развитие. Для тех, кто выбрал для себя военное дело — чувство ответственности приобретает особый смысл, считает Путин.

«На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина», — завил Путин.

Довольно непросто соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу, которые требует от человека военное дело.

«Поэтому ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, уверены, что в наших Вооружённых Силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно на учениях и в боевых условиях», — считает президент России.

Современный мир суров и требует постоянно бдительности и готовности дать ответ на самые сложные вызовы. Он требует грамотных действий, решительности и эффективности. Российские армия и флот умеют это делать. Россия гордится боеспособностью своих армии и флота, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием.

В последние годы молодежь проявляет все больший интерес к воинским специальностям, что свидетельствует об укреплении авторитета Вооруженных сил России, подчеркнул Путин.

«Всё больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины. Многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, на всю жизнь выбирают своей профессией, своим призванием защиту Отечества», — сказал президент.

Он уверен, что большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам. Офицеры — это оплот армии и флота. Именно от офицеров зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимание.

Путин сердечно поблагодарил всех военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил России за достойное исполнение воинского долга.

«От всего сердца поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго!»