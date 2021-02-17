Москва, , 13:10 — REGNUM В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, ожидается метель и мороз, выпадет до трети месячной нормы. Об этом 16 февраля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, 18 и 19 февраля в столичном регионе ожидаются 20-градусныеморозы с минимальной вероятностью осадков и скромным солнцем. Однако к выходным холод отступит. В понедельник, 22 февраля, утром воздух остынет до −7…−12 градусов, днём будет −3…−8.

Во вторник, 23 февраля, атмосферный фронт обострится, ожидается до 1/3 месячной нормы снега, усиление ветра, ухудшение видимости.

«В общем, в День защитника Отечества погода будет «с мужским характером», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным центра «Фобос», московский регион 17 февраля окажется в центре небольшого циклона. В столице ожидается облачная погода, временами снег. Температура воздуха в Москве будет достигать десяти градусов ниже нуля, в Московской области — 12 градусов ниже нуля. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.

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