Москва, , 11:36 — REGNUM Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили сограждан, имеющих отношение к воинской службе, с Днём защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте Роскосмоса.

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Опубликованный видеоролик был записан на Международной космической станции, где Рыжиков и Кудь-Сверчков находятся с октября 2020 года. Космонавт Кудь-Сверчков напомнил, что армия и военно-морской флот неоднократно отстаивали свободу нашего Отечества.

«23 февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире», — подчеркнул Кудь-Сверчков.

«Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо», — добавил Рыжиков.