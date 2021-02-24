Владивосток, , 06:43 — REGNUM В День защитника Отечества в Уссурийске Приморского края развернули копию Знамени Победы площадью 200 кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Инициатором этой патриотической акции выступила всероссийская организация «Боевое братство» при поддержке Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка в Приморье и Федерации кикбоксинга Уссурийска.

В акции участвовали более 200 суворовцев, юнармейцев и военнослужащих 5-й Армии округа, а также активные горожане.

Праздничные мероприятия в честь Дня защитников Отечества прошли по всему Приморью. Так, губернатор Олег Кожемяко принял участие в церемонии возложения цветов к Обелиску Славы жителям Арсеньева, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске артиллеристы общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) 23 февраля устроили праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Представление прошло на Михайловской набережной реки Обь. Оно длилось около 20 минут.