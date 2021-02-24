Чита, , 09:39 — REGNUM По случаю Дня защитника Отечества заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев поделился своими воспоминаниями в эфире ГТРК-Чита. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Служить я, наверное, начал с моим отцом, когда он был заместителем командира полка в нашем 212-ом окружном учебном центре (тогда 49-ая учебная танковая дивизия). Был там на днях, рассказывал, как первый раз сюда пришел в клуб в ОУЦе еще дошкольником на ёлку. Помню Деда Мороза в кирзовых сапогах, не знаю, почему валенки не нашли, но это осталось в памяти», — рассказал Андрей Гурулев.

Также вице-премьер рассказал о необычном головном уборе, который носил в детстве.

«Отец всегда брал меня с собой на службу, он был зампотехом. Я всегда с удовольствием лазил по Т-34, другим танкам Великой Отечественной, более новым моделям. Все это было интересно, я был в детском восторге и с удовольствием носил шлемофон вместо зимней шапки, ходил так в школу», — поделился чиновник.

Свою службу в Забайкалье он навал самой достойной в его карьере.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по случаю Дня защитника Отечества на Мемориале боевой и трудовой славы в Чите состоялся торжественный митинг. В мероприятии приняли участие члены краевого правительства, представители администрации Читы, 29-й общевойсковой армии, Читинского гарнизона, ветераны, суворовцы, юнармейцы, представители общественных организаций, жители города.

С июня 2000 года по июнь 2001 года Андрей Гурулев был начальником штаба 382-го мотострелкового полка в поселке Даурия. С июня 2001 года по июнь 2002 года — начальник штаба 272-го мотострелкового полка в городе Борзя. С июня 2002 года — командир этого полка. С декабря 2003-го по март 2006-го — начальник штаба 131-ой дивизии в поселке Ясная.

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