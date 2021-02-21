Москва, , 07:24 — REGNUM В Главном командовании Сухопутных войск ВС России в Москве 20 февраля состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск на сайте Минобороны РФ.

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«В мероприятии приняли участие руководство, офицеры и государственные гражданские служащие Главного командования Сухопутных войск», — говорится в сообщении военного ведомства.

Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в ходе собрания присвоил ряду офицеров очередные воинские звания и вручил государственные и ведомственные награды «за самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга».

Как сообщало ИА REGNUM, в военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» 17 февраля прошло обсуждение военно-патриотического воспитания молодёжи.

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