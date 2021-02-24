Югорск, Югра, 24 февраля 2021, 09:22 — REGNUM В Югре корпоратив в музее в честь Дня защитников Отечества завершился убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.
Следите за развитием событий в трансляции: «День защитника Отечества в России — все новости»
По версии следствия, вечером 20 февраля в музее города Югорска в ходе конфликта 38-летний обвиняемый нанёс смертельные удары ножом 54-летнему сотруднику учреждения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемый задержан.