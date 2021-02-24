Рязань, , 12:29 — REGNUM Портрет Николая Шугарова во всю стену появился ко Дню защитника Отечества в областной клинической больнице Рязани. Врач, прошедший Великую Отечественную войну, развивал в ОКБ направление травматологии и ортопедии, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Николай Шугаров попал на фронт в 1942 году и участвовал в боях в должности лейтенанта медицинской службы. За мужество и отвагу при оказании помощи раненым он награждён орденами Отечественной войны 1 и 2-степени, Красной Звезды, многими боевыми медалями. После Победы он поступил в 3-й Московский медицинский институт, а окончив его, организовал в рязанском мединституте новую кафедру: травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии и развивал эти направления в ОКБ.

Портрет в стили граффити, отражающий военный и мирный путь врача-фронтовика, создал рязанский художник Александр Дёмкин.