Москва, , 12:43 — REGNUM В Кремле пообещали довести до сведения президента РФ Владимира Путина обеспокоенность со стороны СМИ о его здоровье в связи с отсутствием головного убора во время церемонии возложения венков 23 февраля в Москве во время сильного мороза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что здоровье у Путина «крепкое».

Вместе с тем Песков выразил сожаление в связи с тем, что, несмотря на морозную погоду, глава государства «чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты», предпочитает не надевать шапку.