Кызыл, , 08:50 — REGNUM В столице Тувы Кызыле запретят розничную продажу алкоголя в День защитника Отечества 22 и 23 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение принято в целях обеспечения правопорядка и безопасности, а также здоровья и имущества горожан.

«За соблюдением введенного запрета будут следить сотрудники столичной полиции в ходе рейдовых выездов по точкам розничной торговли спиртными напитками», — отметили в мэрии.

При этом исключение сделано для заведений общественного питания. Однако руководству кафе и ресторанов настоятельно рекомендовано в праздничный день также снять с продажи алкогольную продукцию, в том числе пиво.