Воронеж, , 12:30 — REGNUM В Воронеже впервые для салюта в честь Дня защитника Отечества 23 февраля увеличили число исторических орудий «Рапира» для салютных батарей — вдвое, об этом сообщили 20 февраля в пресс-службе Западного военного округа.

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Салют прогремит 23 февраля ровно в 21:00, его произведут из шести единиц 100-мм орудий МТ-12 и двух салютных установок на базе автомобиля КамАЗ. Всего будет произведено 370 салютов и 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд. Воронежцам покажут девять видов салютов — «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, — 2, — 4» различных модификаций на высоте около 250−300 метров.

В настоящее время артиллеристы приступили к ежедневным тренировкам по подготовке к праздничному салюту, они должны отработать порядок действий при выполнении выстрелов из орудий. Всего в составе салютных батарей задействовано около 50 военнослужащих.

Добавим, что пушки МТ-12 и салютные установки займут свое место на дамбе Чернавского моста 23 февраля в канун проведения праздничного салюта. Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля движение по дамбе Чернавского моста, а также парковка рядом будут ограничены в связи с проведением салюта.

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