Москва, , 10:35 — REGNUM Зрители в России считают «самым мужским» фильмом картину Владимира Рогова 1971 года «Офицеры». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом «Синема».

Участникам опроса предложили выбрать самые любимые «мужские» фильмы среди отечественных и иностранных картин. Лидером рейтинга с 9% голосов стал советский фильм «Офицеры».

Следующие четыре строчки рейтинга заняли иностранные фильмы «Крепкий орешек», «Неудержимы», «Терминатор» и «Бойцовский клуб». Также большое количество голосов набрал фильм «Гран Торино» и сериал «Бригада».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведённый в феврале опрос показал, что лучшим фильмом о любви в России считают лирическую комедию Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

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