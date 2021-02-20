Новосибирск, , 13:12 — REGNUM Подразделения новосибирского регионального управления МЧС России переведены на усиленный режим работы на время праздничных и выходных дней. В таком режиме он будут работать с 20 по 24 февраля и с 5 по 9 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В период длительных выходных возрастает риск возникновения бытовых пожаров и других происшествий. В связи с этим, помимо основных сил и средств боевых и пожарных расчётов, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, в готовности находится резервная техника и личный состав, который при необходимости готов усилить работу подразделений. Кроме того, для реагирования на чрезвычайные ситуации в готовности находится аэромобильная группировка», — уточнили в ведомстве.

Ранее и сообщало, что в Новосибирске ночью 23 февраля прогнозируется понижение температуры до — 29 °C.

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