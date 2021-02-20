Новосибирск, 20 февраля 2021, 14:41 — REGNUM В Новосибирской области прошёл онлайн-урок «Я.Мы.Россия», посвящённый Дню защитника Отечества. В нём приняли участие губернатор Андрей Травников, трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панфёров и больше тысячи учеников 9−11 классов всех районов региона. «Когда мы говорим о патриотизме, я вспоминаю слова песни «С чего начинается Родина» Михаила Матусовского. Родина начинается здесь: с нашего города, посёлка, с нашей семьи, а ещё — с богатой истории нашей страны», — отметил Травников, обращаясь к школьникам. Отметим, что в честь Дня защитника Отечества в Новосибирской области запланирован ряд мероприятий.
«Пенсионная реформа»
Более тысячи новосибирских школьников «пришли» на онлайн-урок «Я.Мы.Россия»
Ежегодный праздник, который отмечается 23 февраля во многих странах СНГ. Первоначально этот праздник назывался «День Красной Армии», позже был переименован в «День Советской армии». В России и других постсоветстких странах значение праздника с годами несколько изменилось. Теперь с 23 февраля поздравляют не только людей, имеющих отношение к армии, флоту, авиации, но и просто мужчин.
В этот день принято поздравлять представителей сильного пола и дарить подарки. Самыми типичными из них являются носки, носовые платки и пена для бритья.
В этот день принято поздравлять представителей сильного пола и дарить подарки. Самыми типичными из них являются носки, носовые платки и пена для бритья.