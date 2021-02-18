Москва, , 09:03 — REGNUM Каждый второй житель России называет 23 февраля праздником профессиональных военных. Чаще так считают мужчины, чем женщины — 51% против 48%, приводит данные18 февраля рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Для 56% опрошенных 23 февраля — это День защитника Отечества, для 36% — мужской день.

Праздником всех мужчин 23 февраля в основном называют женщины — 41% против 32% среди мужчин.

Опрошены 9−11 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет в 411 населенных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчины назвали основной подарок, который очень хотели бы получиться на 23 февраля — внимание близких (27%).

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