Покушение на Дональда Трампа
Трамп призвал в ускоренном порядке закрыть все уголовные дела против него
Бывший президент США Дональд Трамп после закрытия дела о ненадлежащем хранении секретных документов заявил в соцсети Truth Social о необходимости закрыть все уголовные дела, возбуждённые в его отношении. «По мере того как мы продвигаемся в объединении нашей страны после ужасных событий субботы...
15 июля 2024
Спецслужбы США знали об опасной крыше возле митинга Трампа, сообщило СМИ
Секретная служба США идентифицировала как потенциальную уязвимость крышу, с которой в бывшего президента Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Об этом NBC News сообщает 15 июля со ссылкой на источники. За несколько дней до выступления Трампа Секретная служба...
новость часа
15 июля 2024
Король Великобритании Карл III написал пережившему покушение Трампу письмо
Король Великобритании Карл III написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу после совершённого на него покушения во время митинга в американском штате Пенсильвания, пишет 15 июля газета Mirror со ссылкой на Букингемский дворец. «Король Карл написал частное письмо Трампу в связи с...
15 июля 2024
В Кремле сообщили об усилении мер по обеспечению безопасности Путина
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается с учётом международной обстановки. Об этом заявил 15 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, усилят ли безопасность российского лидера в связи с покушением на экс-президента США...
15 июля 2024
Байден допустил две оговорки в речи о покушении на Трампа
Президент США Джо Байден допустил грубые оговорки, выступая со специальным обращением к нации после покушения на бывшего главу государства Дональда Трампа, пишет 15 июля газета The Daily Mail. Байден отметил, что в бывшего президента стреляли, а одного из американских граждан убили, когда он...
15 июля 2024
Трамп назвал «фантастической» работу Секретной службы во время покушения
Работу Секретной службы США высоко оценил экс-глава Белого дома Дональд Трамп после попытки покушения на него в штате Пенсильвания во время митинга сторонников. Соответствующее заявление политик сделал 14 июля в интервью газете The New York Post. «Они проделали фантастическую работу… Они уложили...
15 июля 2024
Трамп заявил, что Байден отменит два судебных дела против него
Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что два судебных дела против него будут отменены после покушения. Об этом он заявил в интервью газете New York Post. По словам политика, он слышал, что действующий глава государства Джо Байден попросит об этом министерство юстиции, которое в США также...
15 июля 2024
В доме стрелявшего в Трампа обнаружили «подозрительное» устройство
Второе «подозрительное устройство» нашли в доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на ФБР. «В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», —...
15 июля 2024
Захарова высмеяла позы участников брифинга Секретной службы США
Брифинг сотрудников Секретной службы США по поводу покушения на экс-президента США высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила позы присутствующих на пресс-конференции со стенкой, в которую становятся футболисты при назначении штрафных ударов. «Смотрю экстренный брифинг...
15 июля 2024
Байден заявил, что в стране пора снизить градус политической борьбы
Политическим страстям в стране пора утихнуть, политика не должна становиться полем боя, указал президент США Джозеф Байден. Соответствующее заявление политик сделал 14 июля, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам в связи с покушением на его политического оппонента республиканца...
новость часа
15 июля 2024
Байден рассказал о ходе расследования дела о покушении на Трампа
Мотивы подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа и его возможные связи до сих пор не установлены. Об этом 14 июля заявил глава Белого дома Джо Байден в рамках своего обращения. Его обращение опубликовали на сайте американской администрации. «Мы пока не знаем мотивов...
15 июля 2024
Медведев представил прогноз по выборам в США после нападения на Трампа
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп обязательно выиграет предстоящие выборы президента США, если останется жив. Об этом написал 14 июля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Теперь он уже победил. Если его не убьют», — отметил он на своей странице в социальной сети X (бывший...
новость часа
15 июля 2024
Стрелявшего в Трампа мужчину восприняли как угрозу ещё до начала митинга
Мужчину, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время выступления политика в Батлере, штат Пенсильвания, силовики восприняли как угрозу ещё до начала митинга. Об этом 14 июля сообщил американский телеканал CNN. «Стрелок был замечен за пределами мероприятия местными...
15 июля 2024
В доме подозреваемого в покушении на Трампа нашли материалы для взрывчатки
Правоохранительные органы нашли материалы для изготовления взрывных устройств в доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей силовых служб. Кроме того, такие же составляющие находились в его автомобиле...
15 июля 2024
Журналисты рассказали о личности подозреваемого в нападении на Трампа
Подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса бывшие одноклассники назвали одиноким и тихим человеком. Об этом 14 июля сообщает телеканал ABC News. Уточняется, что Крукс окончил среднюю школу в Пенсильвании в 2022 году. Одноклассники характеризуют его как...
14 июля 2024
Мелания Трамп обратилась к гражданам США после покушения на её мужа
Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания после покушения на её мужа призвала американцев объединиться. Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в социальной сети X. «Америка разорвана в клочья, но наше мужество и здравый смысл должны снова объединить нас в единое...
14 июля 2024
Байден попросил дождаться заключения ФБР о мотивах напавшего на Трампа
Преждевременных выводов о мотивах преступника, стрелявшего в Дональда Трампа, попросил не делать президент США Джозеф Байден 14 июля в ходе выступления в Белом доме. Брифинг американского лидера транслировался ведущими телеканалами страны. Байден отметил, что нужно сначала дождаться выводов...
14 июля 2024
Байден поручил Секретной службе США обеспечить безопасность Трампа
Президент США Джо Байден заявил, что поручил Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности бывшего главы государства Дональда Трампа. «Трамп уже получает повышенный уровень охраны, и я дал указания Секретной службе предоставить ему все ресурсы и защитные меры, необходимые...
новость часа
14 июля 2024
При стрельбе на митинге Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны
Бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре погиб при стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. «Кори погиб как герой. Кори бросился на свою семью, чтобы защитить их», — привело его слова агентство Associated...
14 июля 2024
Конгрессмен заявил об отказе усилить охрану Трампа перед покушением
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас перед покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа отказался усилить его охрану. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц. «Очень надёжные источники рассказали мне, что неоднократно делались просьбы усилить охрану...
14 июля 2024