Вашингтон, 29 октября, 2024, 21:55 — ИА Регнум. В США задержали мужчину по подозрению в угрозах убийством в отношении кандидата в президенты страны от республиканцев Дональда Трампа. Об этом 29 октября сообщил телеканал WTAJ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«74-летнему Полу Гавеносису были предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа», — указывает телеканал.

Отмечается, что об угрозах Гавеносиса в адрес Трампа правоохранителям сообщил свидетель. Он выразил опасение, что пропуск на стоянку недалеко от места проведения митинга Трампа 26 октября в штате Пенсильвания позволил бы подозреваемому приблизиться к политику и поставить его жизнь под угрозу.

По данным телеканала, Секретная служба США и полиция штата уже допросили задержанного. Он сперва заявил им, что высказывал угрозы в шутку, но затем признался, что мог бы попытаться убить Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Трамп выступал на предвыборном митинге в штате Калифорния. Полицейские остановили автомобиль 49-летнего Вема Миллера в 400 метрах от места выступления кандидата в президенты США. У мужчины обнаружили поддельный пропуск для прессы. Силовики обыскали машину и обнаружили тайник с поддельными паспортами и водительскими удостоверениями, а также дробовик, заряженный пистолет и магазин. Водителя задержали по обвинению в хранении оружия, позже Миллера отпустили под залог в 5 тыс. долларов.

13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер в штате Пенсильвания. Тогда он получил лёгкое ранение в ухо, стрелок по имени Томас Мэттью Крукс был ликвидирован на месте сотрудниками Секретной службы.

Второе покушение на политика было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. ФБР задержало подозреваемого Райана Уэсли Рута. В результате инцидента Трамп не пострадал.