Вашингтон, 16 сентября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что риторика его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и действующего президента страны Джо Байдена спровоцировала второе покушение на него.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Трампа, подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут верил риторике Байдена и Харрис, и действовал в соответствии с ней.

«Их риторика стала причиной почему я подвергался обстрелу, хотя я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну — как изнутри, так и снаружи», — сказал он телеканалу Fox News.

Трамп напомнил, что ранее Байден и Харрис называли его «угрозой демократии».

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября ФБР сообщило, что в Трампа стреляли, когда политик играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич. Силовики задержали Рута. Выяснилось, что он ранее был в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ.

Трамп сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.

Старший репортёр телекомпании CNN Стивен Коллинсон заявил, что покушения на Трампа являются свидетельством «скрытой тенденции к насилию», которая стала «постоянной тенью американской политики», усугубляемой легкой доступностью к огнестрельному оружию в США.

Первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Тогда подозреваемого ликвидировали сотрудники службы безопасности.