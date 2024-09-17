Каракас, 17 сентября, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Венесуэла осуждает попытку покушения на кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом 16 сентября заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«Я заявляю бывшему президенту Дональду Трампу от имени Венесуэлы абсолютное неприятие этого покушения», — заявил он в эфире своей программы, которую транслировал телеканал Venezolana de Television.

Также Николас Мадуро пожелал политику-республиканцу здоровья и посоветовал провести самостоятельное расследование этого покушения, чтобы установить всех организаторов.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило об инциденте со стрельбой в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где Дональд Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Сам Трамп не пострадал, силовики задержали 58-летнего Райана Уэсли Рута.

Подозреваемому предъявили обвинения по двум пунктам, связанным с приобретением и хранением огнестрельного оружия со сточенным серийным номером. Обвинений в покушении на Трампа ему пока не предъявляли. По данным телеканала CNN, Райану Уэсли Руту грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тысяч долларов.

После произошедшего Дональд Трамп заявил, что второе покушение на него спровоцировала риторика президента США Джо Байдена и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, которые ранее называли политика-республиканца «угрозой демократии».