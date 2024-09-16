Вашингтон, 16 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Суд в США предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, подозреваемому в совершении второго покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом 16 сентября сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что подозреваемому предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием.

По данным телеканала, в число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стёртым серийным номером.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября ФБР сообщило, что в Трампа стреляли, когда политик играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич.

Силовики задержали Райана Уэсли Рута. Выяснилось, что он ранее был в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Рута в ролике в поддержку украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.

Первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Тогда подозреваемого ликвидировали сотрудники службы безопасности.