Вашингтон, 23 сентября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Министерство юстиции США опубликовало письмо Райна Уэсли Рута, совершившего второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

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«Дорогой мир, это было покушение на Дональда Трампа, но, к сожалению, я вас подвёл. Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен», — говорится в письме Рута, которое опубликовано в меморандуме минюста.

В письме Рут также предлагает 150 тыс. долларов тому, кто «завершит его работу».

Как передавало ИА Регнум, покушение на Трампа произошло 15 сентября в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club, где играл экс-президент, Рут открыл огонь из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба.

В Трампа он не попал. Экс-президент США после покушения заявил, что с ним всё в порядке и что он «никогда не сдастся».

Рута задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Рута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Рута мог нанять для покушения на Трампа киевский режим.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что второе покушение на Трампа должно стать для спецслужб США поводом задуматься над тем, что они играют с огнём, поддерживая Украину.