Вашингтон, 16 сентября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Секретной службе США (USSS) может понадобиться увеличение штата сотрудников, заявил американский президент Джо Байден. Об этом сообщается 16 сентября на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM

В обязанности Секретной службы, в частности, входит охрана первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших президентов. Байден отвечал на вопрос журналиста по поводу попытки покушения на кандидата в президенты США и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

Действующий американский лидер отметил, что, если Секретной службе требуется больше сотрудников, то Конгресс США должен оказать ведомству помощь, чтобы увеличить штат охранного органа. Байден также уточнил, что вопрос о необходимости такого шага сейчас обсуждает руководство USSS.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) США проинформировало, что в Трампа стреляли, когда он играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Политик уточнил, что не пострадал и находится в безопасности.

После стрельбы был задержан Райан Уэсли Рут. Также появилась информация о том, что он ранее этот мужчина посещал Киев и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Руту грозит до 20 лет тюрьмы.

До этого в Трампа стреляли в середине июля, когда он выступал на предвыборном митинге в городе Батлер (штат Пенсильвания). Кандидат в президенты получил ранение в ухо. Подозреваемого в совершении этого покушения ликвидировали сотрудники службы безопасности.