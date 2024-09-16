Вашингтон, 17 сентября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) допросили уже по меньшей мере семь человек в рамках расследования новой попытки покушения на экс-президента США Дональда Трампа, о которой стало известно 15 сентября. Об этом сообщил журналистам 16 сентября представитель ведомства Джеффри Велтри.

FBI ФБР

Он уточнил, что в числе лиц, которых следователи пригласили на допрос, были члены семьи, друзья и бывшие коллеги Райана Уэсли Рута, которого подозревают в совершении указанного преступления. Велтри также уточнил, что сотрудники бюро изучают сведения о том, что мужчина участвовал в вербовке наемников для ВСУ.

Кроме того, представитель агентства рассказал, что ФБР направило несколько запросов некоторым организациям с просьбой раскрыть информацию о телефонах и аккаунтах Рута в социальных сетях.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Федеральное бюро расследований проинформировало, что в Трампа стреляли, когда он играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. После этого силовики задержали Райана Уэсли Рута, которому предъявили обвинение в попытке покушения.

Сам Трамп связал это нападение со высказываниями президента США Джо Байдена и кандидата на пост главы Белого дома от демократов Камалы Харрис. Политик напомнил, что те ранее называли его «угрозой демократии».

Сын Трампа Дональд Трамп — младший назвал Райана Уэсли Рута психопатом, увлечённым левой пропагандой. Обвиняемому грозит до 20 лет тюремного заключения.