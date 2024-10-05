США, 5 октября, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской патрии Дональд Трамп прибыл в Батлер, штат Пенсильвания, где 13 июля на него было совершено покушение. 5 октября он выступит на очередном митинге в рамках предвыборной кампании, сообщает телеканал CNN.

Matt Johnson

«Трамп возвращается в Пенсильванию… где проведёт громкий митинг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонники Трампа и избиратели, поддерживающие Республиканскую партию, считают это мероприятие ключевым, поскольку до президентских выборов осталось чуть более месяца. Сам же политик-республиканец назвал свою поездку в Батлер «незавершённым делом».

По информации The New York Times, в связи с покушением на Трампа в июле, приведшим к гибели одного человека и ранению ещё двоих, на этот раз Секретная служба США усилила меры безопасности и направила сотни своих агентов и сотрудников местных правоохранительных органов для охраны Трампа. В частности, создан командный центр для наблюдения, разведки и оперативной связи с группой снайперов, развёрнутой в близлежащих окрестностях.

Как передавало ИА Регнум, в Дональда Трампа стреляли во время его выступления в Батлере 13 июля. Политик был ранен в ухо. Стрелка, 20-летнего жителя штата Пенсильвания Томаса Мэтью Крукса, ликвидировали на месте. Многие очевидцы среди участников митинга заметили подозрительного человека с оружием заблаговременно и предупредили о нём сотрудников спецслужб. Однако должной реакции не последовало. После покушения к работе Секретной службы США появились вопросы. Глава агентства Кимберли Читл в ходе одного из слушаний в Конгрессе США признала, что покушение на Трампа стало крупнейшим провалом ведомства за последние десятилетия. 23 июля она подала прошение об отставке.