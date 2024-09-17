Вашингтон, 17 сентября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Агенты Секретной службы США не проводили предварительную проверку территории гольф-клуба, где было совершено второе покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом 17 сентября сообщила газета газета The New York Times.

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«Секретная служба 15 сентября не проводила обыск территории гольф-клуба Trump International в городе Уэст-Палм-Бич штата Флорида, перед тем как экс-президент Дональд Трамп приехал туда на игру — признание, которое снова поставило и так находящееся под давлением ведомство в центр пристального внимания спустя два месяца после аналогичного эпизода в Пенсильвании», — указано в материале.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что поездки в гольф-клуб не было в расписании Трампа. При этом Роу не уточнил, означают ли его слова, что у спецагентов не хватило времени обыскать территории поля, отмечает издание.

Отдельно авторы подчёркивают, что, по данным Федерального бюро расследований (ФБР), подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут беспрепятственно пробыл рядом с полем для гольфа почти 12 часов прежде, чем открыть стрельбу.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября ФБР сообщило об инциденте со стрельбой в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Сам политик не пострадал, силовики задержали 58-летнего Рута.

По данным телеканала CNN, Руту грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тыс. долларов. Его обвинили в приобретении и хранении огнестрельного оружия со сточенным серийным номером, однако обвинений в попытке покушения на экс-президента страны пока не предъявляли.

Сам Трамп после покушения заявил, что этому способствовала риторика нынешнего президента США Джо Байдена и кандидата в американские лидеры от демократов Камалы Харрис, которые называли политика «угрозой демократии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя второе покушение на Трампа, заявил, что считает это последствием «игр с огнём», которые ведут американские спецслужбы, поддерживая киевский режим.