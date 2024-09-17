Вашингтон, 18 сентября, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении недавнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут якобы не имел связей с государственными органами Украины и ВСУ, заявил 17 сентября пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Его слова приводит агентство РБК-Украина. Вместе с тем представитель ведомства напомнил, что ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина публично выражал поддержку киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября ФБР сообщило о стрельбе в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Сам экс-президент не пострадал.

Силовики задержали 58-летнего Райана Уэсли Рута и предъявили ему обвинение в хранении огнестрельного оружия со сточенным серийным номером. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Трамп в свою очередь выразил мнение, что очередное покушение связано с высказываниями президента США Джо Байдена и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, которые называли республиканца «угрозой демократии».

Также стала известна информация о том, что ранее Райан Уэсли Рут посещал Киев и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. По сведениям газеты The New York Post, украинские формирования не взяли мужчину в ряды своих иностранных наёмников, поскольку сочли его «чокнутым».