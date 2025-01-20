Вашингтон, 20 января, 2025, 20:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи заявил, что в ходе первого покушения «был спасён Богом, чтобы снова сделать Америку великой».

Global Look Press

«Те, кто хочет остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни всего несколько месяцев назад, на прекрасном поле в Пенсильвании. Пуля убийцы пробила мне ухо, но тогда я чувствовал и ещё больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасён богом, чтобы снова сделать Америку великой», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля 2024 года в ходе предвыборного митинга Трампа в городе Батлере в Пенсильвании в него несколько раз выстрелили. Политик получил ранение в ухо и присел за трибуну. К нему побежали сотрудники службы безопасности и вывели его в безопасное место. Один из посетителей митинга погиб, ещё двое пострадали.

Секретная служба ликвидировала мужчину, находившегося на крыше здания с винтовкой. Его личность установили — это был 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Правоохранители провели обыски в его доме и автомобиле. Они обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств.