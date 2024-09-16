Вашингтон, 16 сентября, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Райану Уэсли Руту грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до $500 тыс., сообщил 16 сентября телеканал CNN, ссылаясь на судебные документы.

ИА Регнум

Согласно информации издания, Руту предъявили обвинение в приобретении огнестрельного оружия со сточенным серийным номером. Кроме того, его обвиняют в хранения оружия, несмотря на наложенный запрет в связи совершением уголовного преступления.

Других обвинений Руту пока не предъявляли. ФБР подозревает его также в покушении на Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября ФБР заявило, что в Трампа стреляли, когда он играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич. Правоохранители по подозрению в покушении на политика задержали Рута.

В ходе расследования стало известно, что задержанный ранее посещал Киев и содействовал вербовке наёмников в ВСУ. Он также выступал за введение американских войск на Украину.

По мнению Трампа, покушение на него спровоцировали заявления президента США Джо Байдена и кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии Камалы Харрис. Республиканец напомнил, что они называли его «угрозой демократии».