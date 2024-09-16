Вашингтон, 17 сентября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден дозвонился до бывшего американского лидера и действующего кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, чтобы обсудить с ним недавнее покушение. Об этом сообщили в Белом доме.

(сс) The White House Президент США Джо Байден в Овальном кабинете

Согласно заявлению администрации Соединённых Штатов, Байден якобы рассказал Трампу о том, что рад тому, что республиканец находится в безопасности.

«Президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом и выразил свое облегчение тем, что он в безопасности», — отметил Белый дом на своём сайте.

В администрации также уточнили, что разговор двух политиков был душевным, и Трамп поблагодарил президента за звонок. Кандидат на пост главы государства от Республиканской партии в свою очередь заявил журналистам, что обсудил с Байденом по телефону меры безопасности и охрану, которую осуществляет Секретная служба США.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября стало известно, что в Трампа стреляли, когда он играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Сам экс-президент отметил, что не пострадал и находится в безопасности.

После стрельбы силовики задержали Райана Уэсли Рута, которому грозит до 20 лет тюрьмы. Также появилась информация о том, что ранее этот мужчина посещал Киев и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ.

Трамп выразил мнение о том, что это покушение произошло из-за критики, которую позволял он в адрес Джо Байдена и конкурентки на предстоящих выборах Камалы Харрис. По словам республиканца, Рут верил риторике демократов.

Это уже не первая попытка покушения на Трампа. В него стреляли на предвыборном митинге в городе Батлер (штат Пенсильвания) в середине июля. Трамп был ранен в ухо. Подозреваемого в нападении на политика ликвидировали.