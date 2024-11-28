Астана, 28 ноября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп после неудачных попыток его убийства всё ещё находится в опасности. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

kremlin.ru

«В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы — вплоть до попытки убийства, причём неоднократной. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что в истории США были «разные случаи», но он считает Трампа умным и осторожным человеком, который всё это понимает.

При этом российского лидера больше всего поразило, что политические противники Трампа не только с ним вели борьбу, но также осуществляли нападки на членов его семьи, в том числе детей. Путин назвал такие шаги омерзительными.

«У нас бандиты так не делают. Когда борются между собой криминальные группировки, женщин и детей не трогают», — подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, первый раз Трампа пытались убить 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Политика ранили в ухо. Стрелявшего Томаса Мэттью Крукса ликвидировали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подробности инцидента сенсационным, так как полиция долгое время наблюдала, как Крукс готовился к покушению.

Второе покушение на Трампа было 15 сентября, когда он играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич. Правоохранители в ходе расследования задержали Уэсли Рута и предъявили обвинение. Ему грозит 20 лет тюрьмы.