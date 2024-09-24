Штат Северная Каролина, США, 24 сентября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Оран Рут, сын Райана Рута, арестованного по подозрению во втором покушением на бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа, был взят под стражу по федеральному обвинению в хранении детской порнографии. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

CCBI Оран Раут

Отмечается, что данное дело не имеет отношения к расследованию против его отца. По данным телеканала, порно обнаружили после проверки SD-карты мужчины.

«Проверка SD-карты показала, что она содержит сотни файлов с детской порнографией», — цитирует телеканал судебный иск.

Перед судом Оран Рут должен предстать 24 сентября.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Трампа произошло 15 сентября в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club, где играл экс-президент, Рут открыл огонь из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба.

В Трампа он не попал. Экс-президент США после покушения заявил, что с ним всё в порядке и он «никогда не сдастся».

Рута задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. В свою очередь конгрессвумен Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что второе покушение на Трампа должно стать для спецслужб США поводом задуматься над тем, что они играют с огнём, поддерживая Украину.