Флорида, США, 17 сентября, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал подозреваемого в покушении на него Райана Уэсли Рута опасным человеком и выразил надежду, что тот надолго останется за решёткой. Об этом политик заявил 16 сентября в интервью блогеру Фароку Сармаду.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press

«Они посадили этого человека за решётку. Надеюсь, он там останется надолго. Это очень опасный человек. Очень-очень опасный человек», — указал Трамп в интервью, опубликованном на его странице в социальной сети X.

Также политик-республиканец выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США и правоохранительных органов, участвовавших в предотвращении покушения.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило об инциденте со стрельбой в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где Дональд Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Сам Трамп не пострадал, силовики задержали 58-летнего Райана Уэсли Рута.

Подозреваемому предъявили обвинения по двум пунктам, связанным с приобретением и хранением огнестрельного оружия со сточенным серийным номером. Обвинений в покушении на Трампа ему пока не предъявляли. По данным телеканала CNN, Райану Уэсли Руту грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тысяч долларов.

После произошедшего Дональд Трамп заявил, что второе покушение на него спровоцировала риторика президента США Джо Байдена и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, которые ранее называли политика-республиканца «угрозой демократии».

Первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Тогда подозреваемого ликвидировали сотрудники службы безопасности.