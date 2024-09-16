Вашингтон, 16 сентября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Подозреваемый в покушении на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа Райан Уэсли Рут является психопатом, увлечённым левой пропагандой. Об этом 16 сентября заявил сын политика Дональд Трамп — младший в соцсети X (бывший Twitter).

Социальные сети Райан Уэсли Раут

«Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды», — написал сын бывшего американского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Уэст-Палм-Бич, где в тот момент находился экс-президент США, произошла стрельба. ФБР назвало произошедшее неудавшейся попыткой покушения на политика. Рут просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич. Подозреваемый находился на расстоянии 270-450 метров от Трампа. Злоумышленника заключили под стражу.

Позднее стало известно, что задержанный посещал Киев, участвовал в вербовке наёмников в Вооружённые силы Украины (ВСУ), призывал президента США Джо Байдена отправить Киеву всё имеющееся у американцев оружие и ввести на Украину американский военный контингент. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин отдельно указала на участие Рута в ролике в поддержку украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

16 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что жизнь Трампа будет находиться в опасности до того момента, пока он не победит на выборах американского президента.