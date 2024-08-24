Вашингтон, 24 августа, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал создать независимую комиссию по расследованию покушений, если он победит на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил на митинге в штате Аризона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам политика, указанный орган займётся в том числе изучением нападения, которому он сам подвергся в середине июля. Кроме того, комиссия должна будет обнародовать все документы, которые остаются засекреченными по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. При этом он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

26 июля Трамп раскритиковал директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя за некомпетентное, по его мнению, расследование этого покушения. Такое заявление республиканец сделал после того, как глава правоохранительного агентства публично заявил, что он не знает, что именно попало в политика во время покушения — осколки, стекло или пуля.

6 августа сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что Секретная служба США опасается того, что на экс-президента могут совершить ещё одно покушение. 22 августа офис шерифа округа Кочис в Аризоне объявил о розыске 66-летнего Рональда Ли Сивруда, который в социальных сетях угрожал Трампу убийством.