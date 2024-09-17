Флорида, США, 17 сентября, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональда Трампа не успел открыть огонь, поскольку политик-республиканец не находился в его поле зрения. Об этом 16 сентября заявил исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональду Роу — младший.

Matt Popovich Сотрудник Секретной службы США

«Он не стрелял в Трампа и не производил никаких выстрелов в наших агентов», — приводит слова Роу телеканал CNN.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы отметил, что Райан Уэсли Рут не имел прямой видимости, чтобы выстрелить в Трампа, и скрылся с места происшествия после того, как в его сторону выстрелил один из агентов.

Рональду Роу — младший также добавил, что после предыдущего покушения на Дональда Трампа Секретная служба усилила меры по защите экс-президента.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило об инциденте со стрельбой в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где Дональд Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Сам Трамп не пострадал, силовики задержали 58-летнего Райана Уэсли Рута.

Подозреваемому предъявили обвинения по двум пунктам, связанным с приобретением и хранением огнестрельного оружия со сточенным серийным номером. Обвинений в покушении на Трампа ему пока не предъявляли. По данным телеканала CNN, Райану Уэсли Руту грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тысяч долларов.

По словам представителя ФБР Джеффри Велтри, сотрудники ведомства в рамках расследования покушения на Трампа допросили семь человек, в числе которых члены семьи, друзья и бывшие коллеги подозреваемого.

После произошедшего Дональд Трамп заявил, что второе покушение на него спровоцировала риторика президента США Джо Байдена и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, которые ранее называли политика-республиканца «угрозой демократии».