Зерновая сделка
Минсельхоз заявил, что Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, так как у страны есть свои возможности по экспорту зерна. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. «Нам эта зерновая сделка не очень интересна, у нас есть возможности свои по экспорту нашего зерна, от зерновой сделки они не...
29 февраля 2024
Во Франции испугались захвата Россией рынка зерна после поражения Украины
В случае победы над Украиной Россия сможет контролировать почти треть мирового экспорта зерна, заявил в интервью газете Le Parisien недавно возглавивший МИД Франции Стефан Сежурне. «Если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой...
21 января 2024
Премьер Италии оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони положительно оценила усилия Анкары по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Об этом зашла речь в ходе встречи итальянского политика с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во дворце Вахдеттин, сообщило 20 января информагентство Askanews. По...
21 января 2024
В Турции начали подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Встреча президентов Российской Федерации и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана находится на стадии проработки, согласовываются детали по дипломатическим каналам. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в администрации турецкого лидера. «Пока какой-либо конкретики нет. Встреча находится...
9 января 2024
Фидан и Блинкен обсудили способы доставки продукции РФ и Украины на рынки
Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки, сообщил 6 января дипломатический источник ТАСС в Анкаре. «Фидан заявил, что Турция не желает роста напряжённости в регионе...
6 января 2024
Генсек ООН усомнился в необходимости повторения «зерновой сделки»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 22 декабря заявил, что сомневается в необходимости повторения «зерновой сделки». Он отметил, что не видит в этом смысла. «Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение (зерновой сделки. — Прим. ред.)...
новость часа
22 декабря 2023
Эрдоган заявил, что на скорой встрече с Путиным обсудит зерновую сделку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить зерновую сделку, передаёт 19 декабря агентство Anadolu. «В ближайшее время мы встретимся с президентом России Владимиром Путиным и предложим сделать...
19 декабря 2023
Захарова заявила, что приостановка зерновой сделки не привела к катастрофе
Зерновая сделка будет возобновлена, как только с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе, снимут санкции, заявила 9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству «Франс-Пресс». «Вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о...
новость часа
9 декабря 2023
Литва выразила готовность профинансировать вывоз украинского зерна
Власти Литвы дополнительно выделят €2 млн для обеспечения поставок украинского зерна, сообщила 25 ноября на пресс-конференции в Киеве глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните. «Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно €2 млн...
25 ноября 2023
На Украине призвали не питать иллюзий о новом правительстве Польши
Киеву не стоит надеяться на то, что бывший глава Европейского совета Дональд Туск, который имеет шансы сформировать новое правительство в Польше после выборов, коренным образом изменит отношения Польши и Украины. Об этом сообщает украинское издание LB․ua, ссылаясь на источники, близкие к МИД и...
25 октября 2023
Россия в течение месяца начнёт поставки зерна в Африку
Россия заканчивает работу над документами по поставкам зерна в Африку, заявил 6 октября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. «Мы доделываем все документы», — сказал министр. Он добавил, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку могут начаться в течение месяца-полутора. Президент...
6 октября 2023
По альтернативному зерновому коридору в Турцию прибыло второе судно
Сухогруз Aroyat, гружённый украинским зерном, стал вторым судном, прибывшем в Турцию по альтернативному зерновому коридору, сообщил 24 сентября телеканал France 24. «Aroyat находился у южного выхода из пролива Босфор в 03:00 по Гринвичу (06:00 мск) в воскресенье», — говорится в публикации. По...
24 сентября 2023
Песков: точной даты переговоров Путина и Эрдогана по зерновой сделке нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 22 сентября, что пока нет конкретики по возможным переговорам российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по теме зерновой сделки. «Между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные...
22 сентября 2023
Киев не разрешил Будапешту отправить украинское зерно в Африку
Венгерское руководство обвинило Киев в препятствиях, создаваемых украинскими властями, по отправке сельхозпродукции в Судан. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН. Он сообщил, что венгерское правительство в прошлом году решило выделить...
20 сентября 2023
Политолог назвал сигналом для США слова Дуды об «утопающей» Украине
Слова президента Польши Анджея Дуды, сравнившего Украину с утопающим, способны не только ещё больше обострить отношения Варшавы и Киева, но также свидетельствуют о том, что Польша больше не хочет слепо следовать всем указам США. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший научный сотрудник...
20 сентября 2023
Украина захотела создать зерновой хаб в Кении
Президент Кении Уильям Руто заявил 20 сентября на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, что Украина намерена создать зерновой хаб в порту города Момбасы. Об этом он сказал по итогам переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. «Он взял на себя обязательство создать в порту Момбасы...
20 сентября 2023
Эрдоган заявил о просьбе к Путину увеличить объёмы поставок зерна в Африку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина увеличить объёмы поставляемого африканским странам зерна. «Мы обсуждали с господином Путиным… Я сказал… я хотел бы попросить вас увеличить (объёмы поставок зерна. — Прим. ред.) ещё больше. Мы должны...
18 сентября 2023
«Национальное предательство». Болгария и Румыния пропустят украинское зерно
Европейская комиссия прогнозируемо не стала продлевать запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, а альянс соседей Украины дал трещину. Брюссель отверг даже действовавшую до минувшей пятницы компромиссную формулу: ввозить зерно для потребления в упомянутых...
18 сентября 2023
Два судна воспользовались временным коридором к украинским портам
Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору за зерном для стран Африки и Азии, сообщил в соцсетях 16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, сухогрузы Resilient Africa и Aroyat уже направляются по Чёрному морю в украинский порт...
16 сентября 2023
В Киеве назвали положение Украины в Чёрном море «огненным мешком»
Украина потеряла возможность экспортировать свои товары по Чёрному морю из-за присутствия в нём российского флота, заявил 16 сентября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале. По его словам, Чёрное море закрыто для Украины, поскольку Россия блокирует любые перевозки. Киев...
16 сентября 2023