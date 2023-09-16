Киев, 16 сентября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору за зерном для стран Африки и Азии, сообщил в соцсетях 16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, сухогрузы Resilient Africa и Aroyat уже направляются по Чёрному морю в украинский порт Черноморск для загрузки почти 20 тыс. т пшеницы. Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа из порта Одессы по открытому Киевом временному коридору в Чёрном море вышло первое судно. Им стал контейнеровоз Joseph Schulte, находившийся в порту с 23 февраля 2022 года. Второе после прекращения действия зерновой сделки судно вышло в Чёрное море в конце августа. Ещё два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Чёрное море 3 сентября.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Президент России Владимир Путин, выступая 22 августа на деловом форуме БРИКС, заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой.

Тем временем бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил 16 сентября, что Украина потеряла возможность экспортировать свои товары по Чёрному морю из-за присутствия в нём российского флота. Киев вынужден искать альтернативные решения для отправки продукции за рубеж, добавил он.

Газета New York Times ранее сообщала о проблемах при транспортировке грузов через портовую инфраструктуру на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки. По словам экспертов, которые приводятся в издании, портовая инфраструктура на Дунае устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны и могут застрять или получить повреждения на одном из узких водных путей, заблокировав движение.

Также в числе проблем, с которым сталкиваются суда, названа нехватка пилотов, которые чрезвычайно важны для навигации судов по рекам. Помимо этого, отмечает New York Times, за дельтой Дуная есть опасность столкнуться с морскими минами.