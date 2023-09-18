Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина увеличить объёмы поставляемого африканским странам зерна.

Александр Щербак/ТАСС

«Мы обсуждали с господином Путиным… Я сказал… я хотел бы попросить вас увеличить [объёмы поставок зерна — ред.] ещё больше. Мы должны осуществлять этот процесс», — сказал Эрдоган в ходе саммита Concordia в Нью-Йорке.

По его словам, по «зерновому коридору» уже поступило порядка 33 миллионов тонн зерна.

Также он добавил, что Турция намерена вместе с Россией поставить в Африку один миллион тонн российского зерна, о чём ранее стороны вели переговоры.

4 сентября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров глава российского государства сообщил о выходе в завершающую стадию переговоров по поставкам одного миллиона тонн зерна в шесть африканских стран через Турцию при содействии Катара.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что пока нет определённых сроков поставок обозначенного объёма зерна в Африку.