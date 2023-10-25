Киев, 25 октября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Киеву не стоит надеяться на то, что бывший глава Европейского совета Дональд Туск, который имеет шансы сформировать новое правительство в Польше после выборов, коренным образом изменит отношения Польши и Украины. Об этом сообщает украинское издание LB․ua, ссылаясь на источники, близкие к МИД и офису главы киевского режима Украины.

ZBIGNIEW MEISSNER/EPA/ТАСС Дональд Туск

По их данным, Киев воспринял «победу» «Гражданской коалиции» Туска и двух других оппозиционных партий со «сдержанным оптимизмом», выразив надежду, что по некоторым вопросам удастся уменьшить уровень напряженности, который возник между сторонами в последнее время.

Издание отмечает, что Украина надеется решить зерновой вопрос и проблему с транзитом, ограниченные Польшей, поскольку правительство Туска, скорее всего, не захочет портить отношения с Еврокомиссией.

Это не значит, что Варшава оставит попытки защитить местных фермеров и крестьян, говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, парламентские выборы, которые состоялись в Польше 15 октября, привели к смене власти в стране. После 8 лет правления консервативной партии «Право и справедливость» большинство в сейме (нижняя палата парламента, которая формирует правительство) получила нынешняя оппозиция во главе с либеральной партией «Гражданская платформа».

Это стало следствием кардинальных изменений в польском обществе, дающих новой власти огромный кредит доверия и возможность действий, которые не могли себе позволить её предшественники.

Напомним, что «Объединённые правые» (под этим коалиционным брендом шла на выборы ПиС) набрали 35,38% голосов и получили 194 мандата в 460-местном сейме, «Гражданская коалиция» — 30,7% (157 мандатов), популистский блок «Третий путь» — 14,4% (65 мандатов), «Новые левые» — 8,61% (26 мандатов), а евроскептическая и националистическая «Конфедерация» — 7,16% (18 мандатов).