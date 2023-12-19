Анкара, 19 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить зерновую сделку, передаёт 19 декабря агентство Anadolu.

Сергей Карпухин/ТАСС Встреча президента РФ Путина и президента Турции Эрдогана

«В ближайшее время мы встретимся с президентом России Владимиром Путиным и предложим сделать так, чтобы зерновой коридор снова заработал. Я надеюсь, что мы получим от него положительный ответ и продолжим эту работу», — сказал он журналистам.

Турецкий лидер также указал, что механизм черноморского зернового коридора был позитивным шагом на пути к более справедливому миру.

«Нам необходимо возобновить его работу и обеспечить нуждающиеся африканские страны. Мы ранее достигли трехсторонних договоренностей с Россией и Катаром. Катар будет финансово участвовать. Мы будем перерабатывать зерно из России в муку на своих заводах, а затем отправлять в африканские страны. Мы следуем этому плану», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, черноморская инициатива (зерновая сделка) при участии России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что для её продления нет оснований, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, а условия российской стороны не выполняются.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля, теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале декабря заявила, что зерновая сделка будет возобновлена, как только с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе, снимут санкции.