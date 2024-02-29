Москва, 29 февраля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, так как у страны есть свои возможности по экспорту зерна. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Нам эта зерновая сделка не очень интересна, у нас есть возможности свои по экспорту нашего зерна, от зерновой сделки они не будут зависеть никаким образом. Это вопрос в большей степени политический, мы технический исполнитель», — сказал Патрушев в эфире Первого канала.

Как передавало ИА Регнум, черноморская инициатива (зерновая сделка) при участии России, Турции, Украины и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что для её продления нет оснований, так как сделка превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, условия российской стороны не выполняются, а морской коридор используется Украиной для военных целей.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля 2023 года, теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

Вместе с тем 8 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что на данным момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в прежнем виде.

До этого, в январе, представитель Кремля отметил, никаких разговоров о возобновлении зерновой сделки не ведётся. Он уточнил, для этого нет никаких оснований, и напомнил, что ни одно из выдвинутых российской стороной условий черноморской зерновой инициативы Запад так и не выполнил.