Анкара, 21 января, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони положительно оценила усилия Анкары по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Об этом зашла речь в ходе встречи итальянского политика с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во дворце Вахдеттин, сообщило 20 января информагентство Askanews.

Vox España Джорджа Мелони

По данным агентства, Мелони и Эрдоган в ходе переговоров обсудили основные глобальные проблемы, в том числе палестино-израильский конфликт и ситуацию на Украине.

Источник Askanews утверждает, что Мелони высоко оценила усилия Турции по дипломатическому посредничеству, отметив возобновление зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января в Кремле заявили об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки. Ни одно из условий договорённостей, в которых была заинтересована Россия, не выполнено. Те, кто в настоящее время участвуют в экспорте зерна с Украины, должны отдавать себе отчёт в том, что работают с максимальными рисками, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Черноморская инициатива (зерновая сделка) о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года при участии России, Турции, Украины и ООН. 17 июля 2023 года МИД России сообщил, что РФ не будет продлевать сделку, так как часть соглашений относительно разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений, подключения Россельхозбанка к SWIFT так и не была исполнена.

За период существования соглашения из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.