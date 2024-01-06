Анкара, 6 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки, сообщил 6 января дипломатический источник ТАСС в Анкаре.

EPA/ТАСС Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен (слева)

«Фидан заявил, что Турция не желает роста напряжённости в регионе Чёрного моря», — сказал источник агентства.

Также, по его данным, участники встречи обсудили вопрос об усилиях Турции по обеспечению безопасной транспортировки на мировые рынки продовольственных товаров, произведённых в России и на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить зерновую сделку.

Черноморская инициатива (зерновая сделка) при участии России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что для её продления нет оснований, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, а условия российской стороны не выполняются.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля, теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале декабря заявила, что зерновая сделка будет возобновлена, как только будут выполнены все условия России, в том числе тогда, когда с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе, снимут санкции.