Москва, 22 сентября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 22 сентября, что пока нет конкретики по возможным переговорам российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по теме зерновой сделки.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы. Здесь проблемы никакой не будет», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что переговоры состоятся, как только возникнет необходимость.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Путин допустил приостановку участия России в зерновой сделке и отметил, что вернуться можно, как только все её участники выполнят свои обязательства. 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке, Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили действие. МИД России заявил, что не видит прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что украинская часть договорённостей за время существования соглашения превратилась в коммерческий проект.

Путин позднее назвал ложью и спекуляцией заявления, что Украина кормит голодающих всего мира. В действительности, по его словам, значительный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности вносит Россия, в частности, доля страны на мировом рынке пшеницы составляет около 20%, а Украины — около 5%. Он также заявил, что Россия может заместить зерно Украины как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

Позднее, 10 сентября, Эрдоган заявил об опасности исключения России из зерновой сделки. По его словам, соглашение позволило избежать мирового продовольственного кризиса, поэтому не должно происходить попыток нагнетания напряжённости. Турецкий президент добавил, что всесторонне обсудил соглашение с Путиным.