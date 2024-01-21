Париж, 21 января, 2024, 06:50 — ИА Регнум. В случае победы над Украиной Россия сможет контролировать почти треть мирового экспорта зерна, заявил в интервью газете Le Parisien недавно возглавивший МИД Франции Стефан Сежурне.

dzen.ru Глава МИД Франции Стефан Сежурне

«Если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках», — предположил министр.

Он считает, что победа России станет драматична для французских фермеров. Кроме того, это повлечёт за собой инфляцию и «очень серьёзную» продовольственную проблему, сказал Сежурне.

Чтобы избежать затягивания конфликта, добавил глава французского ведомства, Украину нужно поддерживать.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в ходе первого рабочего визита на Украину в качестве министра иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал Киеву долгосрочную поддержку Парижа. Помощь подразумевается как в экономической, военной, так и гуманитарной сфере, подчеркнул он. Перед встречей с украинским руководством Сежурне говорил, что Франция готовит «ряд визитов» в эту страну с целью оценить необходимые нужды.

В декабре 2023 года в МИД России подчеркнули, что сворачивание «зерновой сделки» не привело к катастрофе и глобальному дефициту продовольствия. Вопреки заявлениям западных политиков о неизбежном росте цен на продовольствие и обострении угроз голода, стоимость зерна на мировых рынках стабильно снижается, уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

19 января в Кремле заявили об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки. Ни одно из условий договорённостей, в которых была заинтересована Россия, не выполнено.